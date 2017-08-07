Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИ

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ТАСС, 7 августа. Хоккеисты, выступающие в низших североамериканских лигах и имеющие действующие контракты с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает AP со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
Заявление Дэйли означает, что выступить на Олимпиаде не смогут также игроки с двусторонними контрактами с клубами НХЛ, выступающие в Американской хоккейной лиге и Хоккейной лиге Восточного побережья.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.