Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 еще остаются

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще имеют шансы на то, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Про Олимпиаду уже все сказали. Будем надеяться, шансы всегда есть, посмотрим. С другими хоккеистами по этому поводу не контактировал", - сказал Овечкин.
По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, национальная сборная готова к отсутствию игроков НХЛ на Олимпийских играх. "Александр [Овечкин] очень хотел сыграть за сборную. Не знаю, получится или нет, но в Северной Америке имеют огромное желание сыграть на Олимпиаде. Если нет, то мы все равно готовимся", - сказал Третьяк.
"В декабре будет Кубок Первого канала, на него приедут сборные Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, будет очень сильный турнир. Мы все готовимся к Олимпийским играм, ведь это своего рода экзамен для спортсменов", - добавил глава федерации.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.