Фазель: дискуссия относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему открыта

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дискуссия по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане по-прежнему открыта. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.
"Я был удивлен, увидев эту новость, дискуссия по-прежнему открыта, но мы уважаем контракты. Конечно, мы не будем идти вразрез с законом. Фактически мы принимаем решение НХЛ. Если НХЛ примет решение не участвовать в Олимпийских играх, мы будем уважать их решение", - сказал Фазель.
"Мы активно обсуждаем последние два месяца с Гэри Бетмэном (комиссар НХЛ - прим. ТАСС) этот вопрос, но мы продолжаем работать в стандартном режиме, - продолжил собеседник ТАСС. - На самом деле, мы уважаем правила НХЛ, поэтому, если они придут к соглашению не участвовать в Олимпийских играх, то IIHF не будет идти против закона и игроки наверняка не сыграют в Пхенчхане".
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.