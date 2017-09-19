Вратарь "Баварии" Нойер успешно прооперирован и вернется к играм в январе

ТАСС, 19 сентября. Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер успешно перенес операцию, возвращение игрока на поле ожидается в январе. Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, слова которого приводит пресс-служба "Баварии".

31-летний игрок был прооперирован во вторник в Тюбингене. Нойер получил травму в понедельник на тренировке, ему диагностировали перелом плюсневой кости левой ноги.

"Нойер получил еще одну травму и нам невероятно жаль его. Операция прошла отлично, что самое главное на данный момент. Он должен вернуться в строй в январе", - рассказал Румменигге.

Это вторая тяжелая травма для Нойера за последнее время. В апреле он получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Из-за той травмы вратарь сборной Германии пропустил остаток сезона-2016/17.

Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в июне 2011 года. С "Баварией", за которую он провел 299 матчей, он пять раз выигрывал чемпионат Германии, четырежды - Кубок Германии, дважды - Суперкубок Германии, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Германии вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.