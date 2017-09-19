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Зидан подтвердил, что подписал новый контракт с "Реалом"

Спорт
19 сентября, 18:34 UTC+3 ТАСС

Официально клуб данную информацию пока не подтвердил

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Материал из 1 страницы
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

© EPA/VASSIL DONEV

ТАСС, 19 сентября. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан объявил о подписании нового контракта с испанским футбольным клубом. Слова специалиста приводит британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Что касается обновленного контракта, все уже сделано", - сказал 45-летний французский специалист.

Официально клуб данную информацию пока не подтвердил. Срок, на который продлено соглашение, также неизвестен.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. С тех пор мадридцы выиграли две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат и Суперкубок Испании.

 

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