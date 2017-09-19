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"Торпедо" обыграло "Куньлунь" в матче КХЛ

Спорт
19 сентября, 21:34 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 19 сентября. Нижегородский клуб "Торпедо" со счетом 3:1 обыграл китайский "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Евгений Мозер (53-я минута), Владимир Галузин (57) и Каспарс Даугавиньш (60). За гостей шайбу забросил Андреас Турессон (17).

В турнирной таблице Западной конференции "Торпедо" занимает шестое место с 19 очками. "Куньлунь" идет на четвертой позиции в Восточной конференции (21).

В следующем матче "Торпедо" 23 сентября на своей площадке примет хабаровский "Амур". "Куньлунь" 21 сентября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

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