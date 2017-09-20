Четыре гола Месси позволили "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате Испании

ТАСС, 20 сентября. "Барселона" обыграла "Эйбар" со счетом 6:1 в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

В составе хозяев мячи забили Лионель Месси (20 - с пенальти, 59, 62, 87), Паулиньо (38) и Луис Суарес (53). У гостей отличился Серхи Энрич (57).

Месси с девятью голами возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании. Всего с начала сезона он забил 12 мячей в восьми матчах.

"Барселона" идет на первом месте в турнирной таблице с 15 очками. "Эйбар" занимает 13-ю строчку (6 очков). В следующем матче "Барселона" в гостях сыграет с "Жироной" 23 сентября.