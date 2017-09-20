Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допинга

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Проблема махинаций с классификацией в паралимпийском спорте стоит острее, чем тема нарушения спортсменами антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Вещательная корпорация BBC опубликовала материал, в котором говорится о том, что несколько британских паралимпийцев умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах.
"Проблема огромная, и она есть во многих странах, где спортсмены немного обманывают классификаторов и получают класс ниже, чем есть на самом деле. Это позволяет им показывать более высокие результаты, завоевывать медали. На мой взгляд, в паралимпийском спорте эта проблема гораздо важнее, чем проблема допинга: достаточно один раз обмануть и после тебе хорошо живется", - сказала Громова.
"Разрешить этот вопрос можно, на это есть медицина и наука. Мы предлагаем варианты, но в Международном паралимпийском комитете вечно все находится на обсуждении. Они то думают, то слушают, но ничего не делают", - подчеркнула она.
В статье BBC говорится, что согласно утверждению журналистов, некоторые спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он ее не использует.
Международный паралимпийский комитет (МПК) в прошлом году приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Это привело к недопуску сборной России к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро.