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ВФСО: вопрос отставки Калитвинцева с поста главного тренера ФК "Динамо" не стоит

Спорт
20 сентября, 14:18 UTC+3 ТАСС

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что руководство "Динамо" примет решение о будущем главного тренера команды после матча с московским ЦСКА, который пройдет 23 сентября

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Динамо" опровергло информацию о возможной отставки Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте общества.

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Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что руководство "Динамо" примет решение о будущем главного тренера команды после матча с московским ЦСКА, который пройдет 23 сентября. В случае отрицательного результата Калитвинцев может быть отправлен в отставку.

"В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды", - сказано в заявлении общества.

Также говорится, что в случае, если данные слухи распространяются кем-либо из персонала клуба, то виновные будут подвергнуты взысканиям.

"Динамо" занимает 12-е место в чемпионате России после десяти туров. В активе команды девять очков. Последний раз московский клуб побеждал 12 августа. На выезде был обыгран махачкалинский "Анжи" (3:1).

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