Калитвинцев: ничья с "Зенитом" для "Динамо" приближена к победе

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ХИМКИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Ничейный результат в матче с санкт-петербургским "Зенитом" является для московского футбольного клуба "Динамо" почти победой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Юрий Калитвинцев.
В воскресенье "Динамо" в матче девятого тура чемпионата России на своем поле сыграло вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 0:0.
"Мы отдавали отчет тому, что играем против лидера, понимали, как он будет играть. Мы не выходили отбиваться, и у нас получилось затянуть их на свою половину, насытить оборону - во втором тайме соперник начал двигаться быстрее, поэтому немного прижал нас. Тем не менее я удовлетворен игрой в обороне, и не будем стесняться, эта ничья приближена к победе", - сказал Калитвинцев.
После девяти туров чемпионата России "Динамо" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав девять очков. "Зенит" располагается на первом месте с 21 очком.