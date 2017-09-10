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Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением Берггольц

Спорт
10 сентября, 14:28 UTC+3 ХИМКИ область/ 10, сентября. /ТАСС

Встреча девятого тура чемпионата России проходит на подмосковной "Арене-Химки"

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© Дильшад Ломовских/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Болельщики санкт-петербургского клуба "Зенит" в начале матча чемпионата России с московским "Динамо" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением советской поэтессы Ольги Берггольц. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Встреча девятого тура чемпионата России проходит на подмосковной "Арене-Химки". Счет к 15-й минуте встречи не открыт.

На первых минутах игры на гостевой трибуне болельщики "Зенита" растянули полотно, на котором были написаны строчки из стихотворения Берггольц: "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам". Вокруг баннера фанаты выложили мозаику из белых и черных листков и всей трибуной читали это стихотворение.

8 сентября в северной столице считается Днем памяти жертв блокады, которая продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч ленинградцев. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Красной армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".

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