"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

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ТАСС, 10 сентября. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе "Зенита" дебютировал аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони. Он вышел в основном составе и был заменен на 55-й минуте на Артема Дзюбу. "Зенит", сыграв вничью с "Динамо", продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти матчей. В активе команды теперь три ничьи при шести победах.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 21 очком, "Динамо" занимает десятое место, набрав девять очков.
В следующем матче "Зенит" 18 сентября дома сыграет с "Уфой". "Динамо" 15 сентября встретится в гостях с тульским "Арсеналом".