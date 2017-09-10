"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 сентября. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе "Зенита" дебютировал аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони. Он вышел в основном составе и был заменен на 55-й минуте на Артема Дзюбу. "Зенит", сыграв вничью с "Динамо", продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти матчей. В активе команды теперь три ничьи при шести победах.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 21 очком, "Динамо" занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем матче "Зенит" 18 сентября дома сыграет с "Уфой". "Динамо" 15 сентября встретится в гостях с тульским "Арсеналом".