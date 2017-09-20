Анохин: избрание Сорокина в совет ФИФА является признанием России как футбольной державы

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексея Сорокина в совет Международной федерации футбола (ФИФА) важно, потому что он сможет отстаивать права России как футбольной державы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

"Я считаю, что это очень правильный выбор, потому что Алексей Леонидович достоин представлять РФС в совете ФИФА. Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы", - сказал Анохин.

"Алексей Леонидович руководит организационным комитетом чемпионата мира, поэтому очень важно, что он будет представлять Россию в совете ФИФА. У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции. Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать. Будем надеяться, что сборная России достойно выступит, поддержит всех нас и Алексея Леонидовича в совете ФИФА, поэтому готовимся к спортивной составляющей", - отметил вице-президент РФС.