Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Анохин: избрание Сорокина в совет ФИФА является признанием России как футбольной державы

Спорт
20 сентября, 14:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вице-президент РФС считает, что Сорокин достоин представлять России в совете ФИФА

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексея Сорокина в совет Международной федерации футбола (ФИФА) важно, потому что он сможет отстаивать права России как футбольной державы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

Выборы в совет ФИФА состоялись в среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

"Я считаю, что это очень правильный выбор, потому что Алексей Леонидович достоин представлять РФС в совете ФИФА. Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы", - сказал Анохин.

"Алексей Леонидович руководит организационным комитетом чемпионата мира, поэтому очень важно, что он будет представлять Россию в совете ФИФА. У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции. Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать. Будем надеяться, что сборная России достойно выступит, поддержит всех нас и Алексея Леонидовича в совете ФИФА, поэтому готовимся к спортивной составляющей", - отметил вице-президент РФС.

Смотрите также

Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФА

Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для России

Симонян: избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об авторитете российского футбола

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
4
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
5
Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама