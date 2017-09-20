Первая очередь строительства проекта "ВТБ Арена парк" завершится 22 октября

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Первая очередь строительства проекта "ВТБ Арена парк" будет завершена 22 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе "ВТБ Арены парка".
В этот день произойдет запуск первых составляющих проекта. Комплекс зданий, состоящий из бизнес-отеля премиум-класса и прилегающего к нему второго корпуса апартаментов, начнет свою работу в тестовом режиме. Кроме того, будут введены в эксплуатацию третий корпус бизнес-квартала, возведенный специально для штаб-квартиры ВФСО "Динамо", и футбольный стадион, который продемонстрирует готовность газонного покрытия и трибун.
В сообщении отмечается, что 22 октября территорию "ВТБ Арены парка" смогут посетить динамовские ветераны и болельщики.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Открытие футбольного стадиона запланировано на весну 2018 года.