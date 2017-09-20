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Первая очередь строительства проекта "ВТБ Арена парк" завершится 22 октября

Спорт
20 сентября, 14:23 UTC+3 ТАСС

В этот день произойдет запуск первых составляющих проекта

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ТАСС, 20 сентября. Первая очередь строительства проекта "ВТБ Арена парк" будет завершена 22 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе "ВТБ Арены парка".

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В этот день произойдет запуск первых составляющих проекта. Комплекс зданий, состоящий из бизнес-отеля премиум-класса и прилегающего к нему второго корпуса апартаментов, начнет свою работу в тестовом режиме. Кроме того, будут введены в эксплуатацию третий корпус бизнес-квартала, возведенный специально для штаб-квартиры ВФСО "Динамо", и футбольный стадион, который продемонстрирует готовность газонного покрытия и трибун.

В сообщении отмечается, что 22 октября территорию "ВТБ Арены парка" смогут посетить динамовские ветераны и болельщики.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Открытие футбольного стадиона запланировано на весну 2018 года.

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