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Сорокин: оргкомитет не получал от сборных негативных отзывов относительно баз ЧМ-2018

Спорт
20 сентября, 14:44 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" сообщил, что количество баз даже превосходит требования ФИФА

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не получал негативных отзывов от сборных относительно баз для подготовки к матчам во время турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"На данный момент мы не получили ни одного негативного отзыва от команд относительно тренировочных баз. Представители сборных регулярно приезжают к нам, фактически каждую неделю. Процесс выбора регламентирован, мы представили электронный каталог баз, так что здесь не должно быть никаких проблем. У нас будет 70 баз, это количество даже превосходит требования ФИФА [Международной федерации футбола]", - отметил Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Москве.

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