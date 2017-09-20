Сорокин: оргкомитет не получал от сборных негативных отзывов относительно баз ЧМ-2018

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не получал негативных отзывов от сборных относительно баз для подготовки к матчам во время турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"На данный момент мы не получили ни одного негативного отзыва от команд относительно тренировочных баз. Представители сборных регулярно приезжают к нам, фактически каждую неделю. Процесс выбора регламентирован, мы представили электронный каталог баз, так что здесь не должно быть никаких проблем. У нас будет 70 баз, это количество даже превосходит требования ФИФА [Международной федерации футбола]", - отметил Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Москве.