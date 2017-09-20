Есмантович: ХК ЦСКА переводом в фарм-клуб дает практику не попадающим в состав игрокам

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА решил предоставить игровую практику тем, кто не попадает в основной состав, поэтому несколько игроков были переведены в фарм-клуб. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Игорь Есмантович.
Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - чеховскую "Звезду", выступающую в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ): защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.
"В связи с тем, что у нас определенное количество хоккеистов не имеет игровой практики из-за того, что состав в этом сезоне пополнился новыми хоккеистами, мы приняли решение дать поиграть хоккеистам в ВХЛ. И тем ребятам, которые имеют двусторонние контракты, мы решили попробовать дать возможность там поиграть", - сказал Есмантович.
"Это спортивная составляющая, ребята будут иметь игровую практику. Нужна игровая практика, в следующем месяце мы проведем 12 матчей. Поэтому этот перевод пойдет на пользу всем. Повторюсь, что никаких других доводов быть не может, это спортивная составляющая", - добавил президент клуба.
ЦСКА после 11 матчей с 23 очками занимает второе место в Западной конференции чемпионата КХЛ.