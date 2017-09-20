"Шинник" разгромил "Урал" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

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ТАСС, 20 сентября. Ярославский "Шинник" одержал крупную победу над екатеринбургским клубом "Урал" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.
Голы забили Алмаз Фатихов (8-я минута), Никита Безлихотнов (44) и Сергей Крамаренко (56).
"Шинник", выступающий в Футбольной национальной лиге, впервые с 2015 года вышел в 1/8 Кубка России, тогда была одержана победа над московским "Динамо" со счетом 2:0. "Урал" в прошедшем сезоне играл в финале Кубка России, где уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:2.
В 1/8 финала "Шинник" сыграет с победителем матча между нижегородским "Олимпийцем" и "Уфой".