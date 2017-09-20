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Чемпионат мира по велоспорту на треке 2019 года пройдет в польском Прушкове

Спорт
20 сентября, 18:11 UTC+3 ТАСС

Руководящий комитет Международного союза велосипедистов также утвердил календарь первого Кубка мира по художественному велоспорту, который пройдет в 2018 году

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© EPA/STR

ТАСС, 20 сентября. Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) утвердил проведение чемпионата мира 2019 года по велоспорту на треке в польском Прушкове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Также были утверждены места проведения других чемпионатов мира. ЧМ-2018 по Four-cross пройдет в итальянском Валь-ди-Соле, ЧМ-2018 по паравелоспорту на треке - в Рио-де-Жанейро (Бразилия), ЧМ-2019 по паравелоспорту на треке - в голландском Апельдорне, ЧМ-2019 по велоспорту в помещении - в швейцарском Базеле, ЧМ-2020 Gran Fondo - в канадских Ванкувере и Уистлере, ЧМ-2020 по велокроссу - в швейцарском Дюбендорфе.

Также утвержден календарь первого Кубка мира по художественному велоспорту, который пройдет в 2018 году. Соревнования пройдут в четыре этапа: в феврале - в Праге (Чехия), в мае-июне - в Херлене (Нидерланды), в августе - в Гонконге, в ноябре - в Эрленбахе (Германия).

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