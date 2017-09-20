Голландец Дюмулен выиграл индивидуальную велогонку с раздельным стартом на чемпионате мира

ТАСС, 20 сентября. Голландец Том Дюмулен стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в норвежском Бергене.

Спортсмен преодолел 31 км за 44 минуты 41 секунду. Второе место занял словенец Примож Роглич (+57,79 секунды). На третьей позиции расположился британец Крис Фрум (+1.21,25). Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин, показавший 15-й результат (+2.04,44).

Чемпионат мира завершится 24 сентября.