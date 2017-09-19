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Голландка ван Флейтен выиграла гонку с раздельным стартом на ЧМ по велошоссе

Спорт
19 сентября, 18:51 UTC+3 ТАСС

Российская велогонщица Ольга Забелинская показала 23-й результат

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Аннемик ван Флейтен

Аннемик ван Флейтен

© EPA-EFE/MARIT HOMMEDAL NORWAY OUT

ТАСС, 19 сентября. Велогонщица Аннемик ван Флейтен из Нидерландов стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в норвежском Бергене.

34-летняя спортсменка преодолела дистанцию 21,1 км за 28 минут 50,35 секунд. Второе место заняла ее соотечественница Анна ван дер Брегген (+12,16), третьей финишировала австралийка Катрин Гарфут (+18,93).

Российская велогонщица Ольга Забелинская показала 23-й результат (+2.31,11), ее соотечественница Ксения Цимбалюк заняла 37-е место (+3.54,02).

Чемпионат мира завершится 24 сентября.

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