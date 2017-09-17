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Закарин и Забелинская выступят на чемпионате мира по велошоссе в Норвегии

Спорт
17 сентября, 0:16 UTC+3 ТАСС

28-летний Ильнур Закарин на прошлой неделе в составе швейцарской команды "Катюша-Альпецин" занял третье место в генеральной классификации престижной многодневки "Вуэльта Испании"

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Ильнур Закарин

Ильнур Закарин

© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 17 сентября. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе стартует в воскресенье в норвежском Бергене. Российскую команду на турнире возглавят Ильнур Закарин и Ольга Забелинская.

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28-летний Закарин на прошлой неделе в составе швейцарской команды "Катюша-Альпецин" занял третье место в генеральной классификации престижной многодневки "Вуэльта Испании", уступив лишь британцу Крису Фруму и итальянцу Винченцо Нибали. В Бергене Закарин выступит в составе своей команды "Катюша-Альпецин", а также в индивидуальной гонке с раздельным стартом и групповой гонке, которая завершит чемпионат мира в следующее воскресенье.

В числе соперников Закарина в Бергене - вся элита мирового велоспорта на шоссе. На чемпионате мира, в частности, выступят четырехкратный победитель Tour de France и недавний триумфатор "Вуэльты" Фрум, а также Нибали, колумбиец Найро Кинтана, победитель июньской "Джиро" Том Дюмулен из Нидерландов, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в групповой гонке бельгиец Грег ван Овермат, поляк Рафаэль Майка, чемпион мира словак Петер Саган.

37-летняя Забелинская выиграла две бронзовые медали на Играх 2012 года в Лондоне, а год назад в Рио-де-Жанейро стала второй в индивидуальной "разделке". В начале августа в датском Хернинге Забелинская выиграла бронзу в групповой гонке.

Сначала поедут команды

Чемпионат мира стартует воскресными командными гонками на 42,5 км, женская стартует в 13:05 мск, мужская - в 16:35. Забелинская выступит в составе итальянской команды "БиПинк", в мужской гонке, помимо Закарина из "Катюши", на старт выйдет Сергей Чернецкий - в составе казахстанской "Астаны".

Во вторник состоится женская индивидуальная гонка на время (16:35 мск), где заявлены Забелинская и Ксения Цымбалюк. Мужская "разделка" пройдет в среду (14:05), здесь выступят Закарин и Александр Евтушенко. 23 сентября состоится женская групповая гонка на 153 км, где на старт выйдут Забелинская, Анастасия Яковенко, Светлана Кузнецова, Ксения Добрынина и Анна Потокина. Мужская групповая гонка (277 км) пройдет в воскресенье с участием Закарина, Максима Белькова, Вячеслава Кузнецова, Чернецкого, Александра Порсева и Ивана Савицкого.

В Бергене также состоятся соревнования среди молодежи (до 23 лет) и юниоров. В составе молодежной команды России выступят Павел Сиваков, Дмитрий Страхов, Николай Черкасов, Артем Ныч, Пётр Рикунов, в юниорскую сборную вошли Глеб Кугаевский, Никита Мартынов, Антон Втюрин, Владислав Степанов, Антон Попов, Дарья Малькова, Ксения Новолодская, Александра Степанова, Гюнель Мехтиева, Алена Петченко.

Год назад на чемпионате мира в Дохе победителями в гонках с раздельным стартом стали Тони Мартин из Германии и американка Эмбер Нибен, в групповых гонках первенствовали Петер Саган и Амалия Дидериксен из Дании.

В последний раз российские велогонщики выигрывали чемпионат мира в 2002 году в бельгийском Лимбурге, когда в женской "разделке" победила Зульфия Забирова.

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Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третий

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