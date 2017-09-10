Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третий

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ТАСС, 10 сентября. Британский велогонщик команды "Скай" Крис Фрум впервые в карьере стал победителем "Вуэльты Испании". Многодневка завершилась в воскресенье в Мадриде.
Фрум показал результат 82 часа 30 минут 2 секунды. Второе место в генеральной классификации занял итальянец Винченцо Нибали из "Бахрейн-Мерида" (+2.15). Третьим стал россиянин Ильнур Закарин из "Катюша-Альпецин" (+2.51). Для 27-летнего Закарина этот подиум стал первым в карьере на Гранд-турах.
Победителем последнего этапа стал итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors, преодолевший 117,6 км за 3 часа 6 минут 25 секунд.
Помимо красной майки лидера, по итогам "Вуэльты" 32-летний Фрум также стал обладателем еще двух маек: зеленой майки лучшего гонщика в очковой классификации и белой - в комбинированной. Гороховая майка "горного короля" досталась итальянцу Давиде Виллелле (Cannondale-Drapac). Лучшей командой стала казахстанская "Астана".
Велогонщики с 19 августа по 10 сентября проехали 21 этап, преодолев более 3300 км по дорогам Франции, Андорры и Испании.