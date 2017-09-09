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Закарин назвал чудом третье место в общем зачете "Вуэльты" перед последним этапом

Спорт
9 сентября, 22:25 UTC+3 ТАСС

Российский велогонщик по итогам предпоследнего этапа "Вуэльты" смог потеснить с третьего места в генеральной классификации голландца Вилко Келдермана

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Ильнур Закарин

Ильнур Закарин

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 9 сентября. Российский велогонщик команды "Катюша- Альпецин" Ильнур Закарин считает чудом то, что ему удалось выйти на третье место в генеральной классификации "Вуэльты" перед последним этапом многодневки. Слова Закарина приводит пресс-служба швейцарской команды.

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Ильнур Закарин

Закарин вышел на третье место в общем зачете "Вуэльты" перед последним этапом

На предпоследнем, 20-м этапе "Вуэльты" россиянин смог потеснить с третьего места в общем зачете голландца Вилко Келдермана. Красную майку лидера сохранил британец Крис Фрум из "Скай", второе место - у итальянца Винченцо Нибали ("Бахрейн-Мерида"). 21-й этап гонки будет носить товарищеский характер, победу на нем разыгрывают спринтеры, а в генеральной классификации изменений обычно не происходит.

"Все еще тяжело поверить в случившееся, это чудо, - сказал 27-летний Закарин. - На последних трех километрах гонки я понимал, что должен что-то сделать, но у меня не было конкретного плана. Я отдал все свои силы, как никогда раньше, и это сработало. Я счастлив, что смог завоевать подиум на Гранд-туре, думаю, в следующие три года я смогу достичь большего".

Российский гонщик в этом году дебютирует на испанской многодневке. По ее окончанию Закарин впервые должен подняться на подиум по итогам Гранд-тура.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября в Мадриде.

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