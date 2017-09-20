"Сочи" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 20 сентября. "Сочи" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Трактора" отличились Ник Бэйлен (37-я минута), Игорь Полыгалов (41, 54). За "Сочи" шайбы забросили Шон Коллинз (9), Андрей Иванов (19), Святослав Гребенщиков (45), Симон Онеруд (54) и Евгений Лапенков (58).

"Сочи" занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками, "Трактор" идет на десятой строчке в Восточной конференции с 12 очками.

В следующем матче 22 сентября "Сочи" сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Трактор" примет нижнекамский "Нефтехимик".