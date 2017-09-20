Шалимов: проигрыш ФК "Краснодар" в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава

ТАСС, 20 сентября. "Краснодар" проиграл "Томи" в 1/16 финала Кубка России по футболу из-за ротации состава команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба томичей, высказал тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

В среду "Краснодар" проиграл "Томи" со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны.

"По результату матча могу сказать, что мы позорно вошли в историю "Краснодара". Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину состава оставлять в Краснодаре", - сказал Шалимов.

В 1/8 финала Кубка России "Томь" встретится с "Тосно" из Ленинградской области.