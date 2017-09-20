Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шалимов: проигрыш ФК "Краснодар" в матче 1/16 финала Кубка России вызван ротацией состава

Спорт
20 сентября, 21:16 UTC+3 ТАСС

В среду краснодарский клуб проиграл "Томи" со счетом 1:2 в выездном матче Кубка страны и завершил борьбу в турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. "Краснодар" проиграл "Томи" в 1/16 финала Кубка России по футболу из-за ротации состава команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба томичей, высказал тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

В среду "Краснодар" проиграл "Томи" со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны.

"По результату матча могу сказать, что мы позорно вошли в историю "Краснодара". Играли безобразно, ошибка заключается в том, что мы сыграли в ротацию, что не нужно было делать. То же самое было с Лигой Европы, где мы также выступили неудачно. Не надо было половину состава оставлять в Краснодаре", - сказал Шалимов.

В 1/8 финала Кубка России "Томь" встретится с "Тосно" из Ленинградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама