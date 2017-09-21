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"Реал" проиграл "Бетису" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
21 сентября, 1:00 UTC+3 ТАСС

Единственный гол Санабриа забил на четвертой компенсированной минуте

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/Javier Lopez

ТАСС, 21 сентября. Мадридский "Реал" проиграл "Бетису" со счетом 0:1 в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на четвертой компенсированной минуте забил Антонио Санабриа.

"Реал" теряет очки в третьем домашнем матче чемпионата подряд, до этого команда Зинедина Зидана на "Сантьяго Бернабеу" сыграла вничью с "Валенсией" и "Леванте".

"Бетис" обошел "Реал" в турнирной таблице и занимает шестое место с девятью очками. "Королевский" клуб идет на седьмой позиции с восемью очками.

В параллельном матче соперник "Спартака" по групповому раунду Лиги чемпионов "Севилья" обыграла "Лас-Пальмас" со счетом 1:0 благодаря голу Хесуса Наваса на 83-й минуте.

В следующем туре чемпион Испании "Реал" в гостях сыграет с "Алавесом" 23 сентября. "Севилья" в тот же день на выезде встретится с "Атлетико".

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