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Бывший тренер БК ЦСКА и "Динамо" серб Ивкович признан Легендой Евролиги

Спорт
21 сентября, 13:18 UTC+3 ТАСС

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

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Бывший тренер ЦСКА Душан Ивкович

Бывший тренер ЦСКА Душан Ивкович

© EPA/MATTEO BAZZI

ТАСС, 21 сентября. Сербский тренер Душан Ивкович, который ранее возглавлял московские ЦСКА и "Динамо", был удостоен звания Легенды баскетбольной Евролиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Церемония чествования 73-летнего Ивковича прошла в Афинах в среду. Специалист официально объявил о завершении 48-летней тренерской карьеры. Президент Евролиги Жорди Бертомеу вручил сербу персональный трофей Легенды Евролиги.

Также в честь прославленного тренера был сыгран матч между командой "Звезд Душана Ивковича", за которую сыграли баскетболисты ЦСКА - Виктор Хряпа и американец Кайл Хайнс, и греческим "Олимпиакосом". Подопечные серба одержали победу со счетом 111:103.

На мероприятие, посвященное Ивковичу, пришли не только звезды европейского баскетбола, в числе которых президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, главный тренер ЦСКА грек Димитрис Итудис, но и бывшая первая "ракетка" мира и победитель 12 турниров серии Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович.

"Вечер и церемония получились очень душевными и теплыми, - сказал ТАСС Кущенко. - Для ЦСКА Ивкович был не просто тренер. Он стал именно тем человеком, который дал новую жизнь клубу. ЦСКА до сих пор живет в той системе, которую создал Ивкович. И победа в Евролиге в 2006 году - это победа не только того состава игроков, но всей четырехлетней системы, которая была задана Душаном".

Ивкович стал первым тренером в списке Легенд Евролиги. Ранее такого звания были удостоены греки Димитрис Диамантидис и Теодорос Папалукас, литовцы Шарунас Ясикявичюс и Рамунас Шишкаускас, испанец Хуан Карлос Наварро и турок Мирсад Тюркджан. Ивкович в качестве тренера дважды побеждал в Евролиге (1997, 2000), в Кубке УЛЕБ (2006). Сборная Югославии под его руководством выиграла на чемпионате мира - 1990 и трижды на чемпионате Европы (1989, 1991, 1995), с 2002 по 2005 год он возглавлял ЦСКА, а с 2005 по 2007 год - "Динамо".

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