Сорокин: строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона "Самара-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, нагоняет нужный темп. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

"Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира - это уже другая работа", - сказал Сорокин.

Также гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на- Дону. "По дате открытия "Ростов-Арены" у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия [стадиона] решение примет Российский футбольный союз", - сообщил Сорокин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.