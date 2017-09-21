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Футболист "Челси" Диего Коста согласовал переход в "Атлетико"

Спорт
21 сентября, 16:54 UTC+3 ТАСС

"Атлетико" сможет включить испанца в заявку не раньше января

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Диего Коста

Диего Коста

©  EPA/HAYOUNG JEON

ТАСС, 21 сентября. Испанский футбольный клуб "Атлетико" согласовал условия перехода испанского нападающего Диего Косты из английского "Челси". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

В ближайшие дни 28-летний Коста отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования и завершения переговоров по контракту. "Атлетико" сможет заявить испанца в состав команды не раньше января, когда откроется зимнее трансферное окно. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на запрет регистрировать новых игроков в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов, поэтому клуб не может регистрировать новых игроков до января.

Ранее испанская газета Marca сообщала, что "Атлетико" заплатит за Косту €60 млн.

В начале июня Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер "Челси" Антонио Конте прислал ему сообщение о том, что он не входит в его планы на предстоящий сезон. В начале сентября испанец вернулся в Лондон после трех месяцев отсутствия в команде.

Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе "Челси". В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Коста перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.

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