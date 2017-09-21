Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Енисей" разгромил "Ахмат" и вышел в 1/8 финала Кубка России

Спорт
21 сентября, 16:59 UTC+3 ТАСС

В 1/8 финала "Енисей" встретится с владивостокским "Лучом-Энергией"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 сентября. Красноярский "Енисей" одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52) и Алексей Исаев (71). Красноярский клуб, после 14 туров лидирующий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второй сезон подряд преодолевает стадию 1/16 финала турнира, с которой в борьбу за титул вступают команды премьер-лиги. В прошлом розыгрыше Кубка России "Енисей" оказался сильнее московского ЦСКА, однако в следующем раунде уступил новосибирской "Сибири".

В 1/8 финала "Енисей" встретится с владивостокским "Лучом-Энергией", который в среду на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" (2:0).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама