"Енисей" разгромил "Ахмат" и вышел в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 21 сентября. Красноярский "Енисей" одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52) и Алексей Исаев (71). Красноярский клуб, после 14 туров лидирующий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второй сезон подряд преодолевает стадию 1/16 финала турнира, с которой в борьбу за титул вступают команды премьер-лиги. В прошлом розыгрыше Кубка России "Енисей" оказался сильнее московского ЦСКА, однако в следующем раунде уступил новосибирской "Сибири".

В 1/8 финала "Енисей" встретится с владивостокским "Лучом-Энергией", который в среду на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" (2:0).