"Енисей" разгромил "Ахмат" и вышел в 1/8 финала Кубка России

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Красноярский "Енисей" одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Забитыми мячами отметились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52) и Алексей Исаев (71). Красноярский клуб, после 14 туров лидирующий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второй сезон подряд преодолевает стадию 1/16 финала турнира, с которой в борьбу за титул вступают команды премьер-лиги. В прошлом розыгрыше Кубка России "Енисей" оказался сильнее московского ЦСКА, однако в следующем раунде уступил новосибирской "Сибири".
В 1/8 финала "Енисей" встретится с владивостокским "Лучом-Энергией", который в среду на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" (2:0).