Тренер: "СКА-Хабаровск" проявил характер в игре с "Араратом" и заслуженно добился победы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" заслуженно пробился в 1/8 финала Кубка России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.

В четверг "СКА-Хабаровск" в Москве со счетом 2:1 обыграл "Арарат" в матче 1/16 финала Кубка России.

"По первому тайму имели три голевых момента. Во втором тайме получилось прибавить и забить важные голы. Думаю, что сегодня победили за счет самоотдачи и воли к победе. Команда проявила характер и заслуженно добилась победы", - сказал Поддубский.

В 1/8 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" встретится с победителем петербургского дерби "Динамо" - "Зенит".