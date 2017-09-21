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Тренер: "СКА-Хабаровск" проявил характер в игре с "Араратом" и заслуженно добился победы

Спорт
21 сентября, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В четверг "СКА-Хабаровск" в Москве со счетом 2:1 обыграл "Арарат" и вышел в 1/8 финала Кубка России

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" заслуженно пробился в 1/8 финала Кубка России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.

В четверг "СКА-Хабаровск" в Москве со счетом 2:1 обыграл "Арарат" в матче 1/16 финала Кубка России.

"По первому тайму имели три голевых момента. Во втором тайме получилось прибавить и забить важные голы. Думаю, что сегодня победили за счет самоотдачи и воли к победе. Команда проявила характер и заслуженно добилась победы", - сказал Поддубский.

В 1/8 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" встретится с победителем петербургского дерби "Динамо" - "Зенит".

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