Тренер: "СКА-Хабаровск" проявил характер в игре с "Араратом" и заслуженно добился победы

"Амкар" разгромил "Факел" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 21:37
Минспорт: Франция пропустит ОИ-2018, если спортсменам не гарантируют безопасностьСпорт 21 сентября, 21:24
Промоутер: боксер Ковалев, как и обещал, завершил карьеру УордаСпорт 21 сентября, 21:06
Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" выбыл из розыгрыша турнираСпорт 21 сентября, 21:06
В здании ТАСС произошло небольшое задымление из-за короткого замыканияПроисшествия 21 сентября, 21:05
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Суд Украины оштрафовал российскую авиакомпанию Nordwind на $380 тыс. за полеты в КрымЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:21
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" заслуженно пробился в 1/8 финала Кубка России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.
В четверг "СКА-Хабаровск" в Москве со счетом 2:1 обыграл "Арарат" в матче 1/16 финала Кубка России.
"По первому тайму имели три голевых момента. Во втором тайме получилось прибавить и забить важные голы. Думаю, что сегодня победили за счет самоотдачи и воли к победе. Команда проявила характер и заслуженно добилась победы", - сказал Поддубский.
В 1/8 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" встретится с победителем петербургского дерби "Динамо" - "Зенит".