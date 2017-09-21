Григорян: футболист "Арарата" Измайлов должен через неделю восстановиться от травмы

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Арарат" Марат Измайлов, получивший травму в матче первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с "Энергомашем", должен вернуться на поле через неделю. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер клуба Александр Григорян.
Встреча четвертого тура первенства ПФЛ прошла 18 августа в Белгороде и завершилась победой "Арарата" со счетом 2:1. 35-летний Измайлов забил в том матче гол.
"Измайлов только-только оправился от травмы. Он при мне сыграл только одну игру. У него был надрыв и сейчас он не может выступать. Через неделю должен восстановиться", - сказал Григорян.
Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу, "Краснодар". Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник выступал за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.