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Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с Кавани

Спорт
21 сентября, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" между футболистами почти завязалась драка

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Эдинсон Кавани и Неймар

Эдинсон Кавани и Неймар

©  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар принес извинения одноклубникам за инцидент с форвардом команды Эдинсоном Кавани. Об этом пишет французское издание L'Equipe.

Ранее это же издание сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка, однако капитан команды бразилец Тиаго Силва предотвратил обострение конфликта. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который штрафной удар забить не сумел.

Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.

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