Юбилей Суперсерии-72 отметят в Оттаве матчем между дипломатами и военными из РФ и Канады

ОТТАВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Хоккейный матч между командами "Красная машина" и Esprit de Corps Commandos ("Эспри де кор командос") состоится в пятницу в Оттаве в честь 45-летия Суперсерии 1972 года, сыгранной сборными командами СССР и Канады. Россию в нем будут представлять дипломаты российского посольства и соотечественники, а канадцев - военнослужащие, представители бизнеса и журналисты.

"Игра состоится 22 сентября на хоккейной арене Jim Durrell Recreation Centre и начнется в 16:30 по местному времени (23:30 мск)", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в канадской столице Кирилл Калинин. По его словам, настрой у "Красной машины" боевой и вся команда находится перед игрой в добром расположении духа.

"Насколько мне известно, канадцы также интенсивно готовятся к этой хоккейной встрече. Уверен, что игра получится интересной и увлекательной, а зрители получат огромное удовольствие. Разумеется, будем стремиться выиграть, но самое главное то, что победит дружба", - сказал дипломат. Калинин добавил, что организаторами товарищеского матча выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор".

"Для канадцев игры Суперсерии-72 являются частью легенды о том, какой мы являемся нацией, и свидетельством того, насколько важен для нас хоккей, - заявил ТАСС редактор и издатель журнала "Эспри де кор" Скотт Тейлор. - Тот факт, что эти игры проходили в разгар холодной войны, указывает на то, каким хоккей может быть мощным объединительным фактором". По его словам, проведя 45 лет назад историческую серию игр между хоккеистами СССР и Канады, "мы смогли преодолеть идеологические различия и политическую враждебность того времени и объединить любителей спорта по обе стороны железного занавеса".

Он выразил надежду, что хоккейный матч между командами "Красная машина" и Esprit de Corps Commandos, как и 45 лет, назад станет объединяющим фактором в нынешних непростых отношениях между Москвой и Оттавой. "Мы надеемся в этом товарищеском матче повторить успех канадцев 1972 года. Также мы рассматриваем совместный прием по итогам игры, как прекрасную возможность напомнить людям о важности построения диалога, основанного на доверии", - заключил Тейлор. Отношения между Россией и Канадой были практически полностью заморожены в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

Болельщики ждут

Как стало известно ТАСС, вход на хоккейную встречу на арене Jim Durrell Recreation Centre, которая вмещает около 2 тыс. зрителей, будет свободным. Предстоящая игра вызвала большой интерес среди любителей хоккея как с канадской, так и с российской стороны. В городе идет активная кампания по привлечению зрителей на трибуны, в том числе в среде русскоговорящей общины. Так, анонсы матча распространяются в так называемых русских школах и досуговых центрах Оттавы.

"Мы оповестили всех родителей наших учеников и надеемся, что у российской хоккейной команды "Красная машина" будет очень хорошая поддержка. Мы верим в наших ребят и будем всем сердцем их поддерживать", - сказала ТАСС представительница одного из русскоязычных учебных заведений канадской столицы.

Суперсерия СССР - Канада проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в суперсерии.

Наиболее результативными участниками суперсерии стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.