Памятные перстни вручены участникам Суперсерии-1972 в Музее хоккея в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Участникам Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады были вручены памятные перстни во время церемонии чествования в Зале славы Музея отечественного хоккея в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матчи советской и канадской команд в рамках Суперсерии проходили со 2 по 28 сентября. Всего соперники сыграли восемь встреч: первые четыре матча прошли в канадских городах Монреаль, Торонто, Виннипег и Ванкувер, остальные четыре - в Москве. Победителями Суперсерии стали канадцы, одержавшие четыре победы. Советская команда выиграла три матча, еще одна встреча (в Виннипеге) завершилась вничью.

Перстни получили, в частности, игроки сборной СССР Владислав Третьяк, Александр Якушев, Евгений Зимин, Борис Михайлов, а также восемь канадцев, включая Пита Маховлича и Пэта Стэплтона. Перстни сделаны из белого 14-каратного золота и весят 20 грамм. Из драгоценных камней в них присутствуют сапфиры, рубины, белые и черные бриллианты. На перстнях нанесены: надпись Super series, советский и канадский флаги, по бокам серп и молот, а также кленовый лист. Всего было изготовлено 45 перстней: 33 предназначены советским игрокам, а также их родственникам и вдовам, 12 - канадцам.

Участники церемонии и гости почтили минутой молчания память скончавшихся участников Суперсерии: 11 игроков сборной СССР и шести - команды Канады. "Я думаю, что эти матчи будут жить вечно, насколько жив его величество хоккей. От имени Федерации хоккея России я хотел бы пожелать участникам Суперсерии удачи и здоровья. Глядя на вас, мы растим игроков - патриотов своих стран", - сказал президент федерации Владислав Третьяк.

Стэплтон принес свои извинения игрокам сборной СССР за то, что канадцы после матчей Суперсерии не пожимали им руки. "Мы просим за это прощения, поскольку нам был незнаком этот протокол", - сказал он.

В рамках чествования участников Суперсерии также пройдет выставка "Хоккейная классика. СССР - Канада. 1972". В фойе музея участники Суперсерии примут участие в церемонии оставления памятных отпечатков рук. В пятницу юбиляров ожидает чествование на льду "ВТБ Ледовый дворец" в первом перерыве матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и "Ладой". Во втором перерыве четыре участника проведут автограф-сессию.