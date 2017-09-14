Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятные перстни вручены участникам Суперсерии-1972 в Музее хоккея в Москве

Спорт
14 сентября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Матчи советской и канадской команд в рамках Суперсерии проходили со 2 по 28 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Участникам Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады были вручены памятные перстни во время церемонии чествования в Зале славы Музея отечественного хоккея в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также
Советский форвард Александр Мальцев празднует заброшенную шайбу

"Хоккей, который не забудется никогда": 45 лет назад стартовала Суперсерия СССР — Канада

Матчи советской и канадской команд в рамках Суперсерии проходили со 2 по 28 сентября. Всего соперники сыграли восемь встреч: первые четыре матча прошли в канадских городах Монреаль, Торонто, Виннипег и Ванкувер, остальные четыре - в Москве. Победителями Суперсерии стали канадцы, одержавшие четыре победы. Советская команда выиграла три матча, еще одна встреча (в Виннипеге) завершилась вничью.

Перстни получили, в частности, игроки сборной СССР Владислав Третьяк, Александр Якушев, Евгений Зимин, Борис Михайлов, а также восемь канадцев, включая Пита Маховлича и Пэта Стэплтона. Перстни сделаны из белого 14-каратного золота и весят 20 грамм. Из драгоценных камней в них присутствуют сапфиры, рубины, белые и черные бриллианты. На перстнях нанесены: надпись Super series, советский и канадский флаги, по бокам серп и молот, а также кленовый лист. Всего было изготовлено 45 перстней: 33 предназначены советским игрокам, а также их родственникам и вдовам, 12 - канадцам.

Смотрите также

Российские дипломаты сыграют с канадскими военными в хоккей в честь юбилея Суперсерии-72

Путин вместе с участниками суперсерии 1972 года посмотрел матч юных хоккеистов в Сочи

Выставка, посвященная Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады, открыта в Музее хоккея

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящен Суперсерии-1972

Участники церемонии и гости почтили минутой молчания память скончавшихся участников Суперсерии: 11 игроков сборной СССР и шести - команды Канады. "Я думаю, что эти матчи будут жить вечно, насколько жив его величество хоккей. От имени Федерации хоккея России я хотел бы пожелать участникам Суперсерии удачи и здоровья. Глядя на вас, мы растим игроков - патриотов своих стран", - сказал президент федерации Владислав Третьяк.

Стэплтон принес свои извинения игрокам сборной СССР за то, что канадцы после матчей Суперсерии не пожимали им руки. "Мы просим за это прощения, поскольку нам был незнаком этот протокол", - сказал он.

В рамках чествования участников Суперсерии также пройдет выставка "Хоккейная классика. СССР - Канада. 1972". В фойе музея участники Суперсерии примут участие в церемонии оставления памятных отпечатков рук. В пятницу юбиляров ожидает чествование на льду "ВТБ Ледовый дворец" в первом перерыве матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и "Ладой". Во втором перерыве четыре участника проведут автограф-сессию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
2
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Баклан будет маскотом стадиона "Санкт-Петербург"
7
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама