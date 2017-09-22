Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Балтика" подаст в суд на газету за расизм в адрес игрока команды

Спорт
22 сентября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В пятницу издание "Новые колеса" опубликовало материал с заголовком "Бунт негра против судьи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" подаст судебный иск к калининградской газете "Новые колеса" за расистский заголовок в адрес игрока команды Сенина Себаи, представляющего Кот-д'Ивуар. Заявление опубликовано на официальном сайте калининградской команды.

В пятницу издание опубликовало материал с заголовком "Бунт негра против судьи".

В гостевом матче 14-го тура ФНЛ, который прошел 16 сентября, "Балтика" проиграла самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:3. Себаи был удален на 14-й минуте за вторую желтую карточку. Нападающий выражал несогласие с главным арбитром матча Артемом Любимовым по поводу первого забитого самарцами гола. По его мнению, в эпизоде с забитым мячом игрок хозяев Сергей Самодин толкнул в спину одноклубника Себаи Арсения Логашова, что является нарушением правил. Судья не свистнул фол, в этой же атаке Сергей Корниленко открыл счет в матче.

"Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков "Балтики" до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание "Новые колеса". Форварда нашей команды Себаи - одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре - именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа, а используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение. Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма. Официально заявляем - на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски", - говорится в заявлении.

В первенстве ФНЛ "Балтика" идет на седьмом месте с 24 очками, "Крылья Советов" идут вторыми (34).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
2
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
3
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
4
Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана
5
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
6
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
7
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама