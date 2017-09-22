ФК "Балтика" подаст в суд на газету за расизм в адрес игрока команды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" подаст судебный иск к калининградской газете "Новые колеса" за расистский заголовок в адрес игрока команды Сенина Себаи, представляющего Кот-д'Ивуар. Заявление опубликовано на официальном сайте калининградской команды.

В пятницу издание опубликовало материал с заголовком "Бунт негра против судьи".

В гостевом матче 14-го тура ФНЛ, который прошел 16 сентября, "Балтика" проиграла самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:3. Себаи был удален на 14-й минуте за вторую желтую карточку. Нападающий выражал несогласие с главным арбитром матча Артемом Любимовым по поводу первого забитого самарцами гола. По его мнению, в эпизоде с забитым мячом игрок хозяев Сергей Самодин толкнул в спину одноклубника Себаи Арсения Логашова, что является нарушением правил. Судья не свистнул фол, в этой же атаке Сергей Корниленко открыл счет в матче.

"Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков "Балтики" до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание "Новые колеса". Форварда нашей команды Себаи - одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре - именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа, а используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение. Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма. Официально заявляем - на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски", - говорится в заявлении.

В первенстве ФНЛ "Балтика" идет на седьмом месте с 24 очками, "Крылья Советов" идут вторыми (34).