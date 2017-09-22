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РФБ и еще пять федераций попросили Евролигу перенести два тура из-за Кубка мира

Спорт
22 сентября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В совместном заявлении шести федераций говорится, что сборные этих стран будут приглашать игроков команд, участвующих в Евролиге, на матчи квалификации Кубка мира

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ), а также федерации баскетбола Германии, Греции, Италии, Испании и Турции попросили Евролигу перенести матчи двух туров регулярного чемпионата следующего турнира, чтобы избежать конфликтов из-за проведения игр отборочного этапа Кубка мира. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В четверг Евролига представила ФИБА и клубам проект нового календаря, основанного на пяти принципах: сборные нуждаются в лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете, игры сборных должны занимать четыре недели в сезоне, а также еще две недели - на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезон, профессиональным баскетболистам требуется минимум четыре недели полноценного отдыха.

В совместном заявлении шести федераций говорится, что сборные этих стран будут приглашать игроков команд, участвующих в Евролиге, на матчи квалификации Кубка мира. Федерации призывают изменить расписание матчей Евролиги и привлечь компанию-организатора турнира к ответственности за нарушение обязательств по составлению нового календаря ФИБА.

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей- офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.

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