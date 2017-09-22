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Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"

Спорт
22 сентября, 18:37 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 22, сентября. /ТАСС

Итальянец подтвердил, что после матча с "Тосно" у него состоялся эмоциональный разговор с футболистами в раздевалке

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера считает себя главным виновником последних неудач команды. Об этом итальянский специалист рассказал на пресс-конференции.

13 сентября красно-белые не смогли удержать победный счет во встрече Лиги чемпионов со словенским "Марибором" (1:1). 18 сентября "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России, ведя по ходу матча 2:0 и с больше часа находясь в большинстве. После игры в СМИ появилась информация, что Каррера заподозрил футболистов команды в том, что они хотят его "сплавить".

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"Я не говорил, что я ни при чем и что это вина игроков. Я - первый виновник. Я всегда защищал игроков и буду их защищать", - сказал Каррера.

Итальянец подтвердил, что после матча с "Тосно" у него состоялся эмоциональный разговор с футболистами в раздевалке.

"Я не говорил то, что думал, я говорил эмоциями. Это была риторическая провокация. Я сказал: "Если вы делаете это из-за того, что хотите меня уволить, я пойду к руководству. Если нет - тогда такой результат просто недопустим", - отметил главный тренер "Спартака".

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с английским "Ливерпулем".

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