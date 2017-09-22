Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Американский генерал: США не воюют в Сирии с правительственными силами и РФМеждународная панорама 22 сентября, 19:08
Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катаниюСпорт 22 сентября, 19:04
Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 22 сентября, 19:02
Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий разСпорт 22 сентября, 18:55
Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"Спорт 22 сентября, 18:37
Леса национального парка "Новая Англия" сокращаются на 26 га в деньСоциальная ответственность 22 сентября, 18:35
Ветроэнергетика в Великобритании впервые оказалась дешевле ядернойСоциальная ответственность 22 сентября, 18:21
Людей из двух торговых центров эвакуировали в Подмосковье после сообщений о минированииПроисшествия 22 сентября, 18:18
Тарасова: Кавагути и Смирнов всегда были в авангарде фигурного катанияСпорт 22 сентября, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 сентября. Француз Жо-Вильфрид Тсонга проиграл представителю Румынии Яну-Леннарду Штруффу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу румынского спортсмена. Матч продолжался 1 час 50 минут.
В полуфинале Штруфф сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.