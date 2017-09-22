Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 22 сентября. Француз Жо-Вильфрид Тсонга проиграл представителю Румынии Яну-Леннарду Штруффу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу румынского спортсмена. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В полуфинале Штруфф сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.