Джумхур победил Броуди и вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Британец Лиам Броуди проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу боснийца. Поединок продлился 1 час 53 минуты.
В полуфинале Джумхур встретится с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и французом Жо- Вильфридом Тсонгой. Российские теннисисты завершили борьбу на турнире.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.
Соревнования завершатся 24 сентября.