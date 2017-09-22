Джумхур победил Броуди и вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Британец Лиам Броуди проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу боснийца. Поединок продлился 1 час 53 минуты.

В полуфинале Джумхур встретится с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и французом Жо- Вильфридом Тсонгой. Российские теннисисты завершили борьбу на турнире.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

Соревнования завершатся 24 сентября.