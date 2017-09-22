Испанец Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Санкт-Петербурге.
Встреча 1/4 финала между испанцем, "посеянным" на турнире под первым номером, и сербом Виктором Троицки (7) завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Баутисты-Агута. Матч продолжался 1 час 13 минут.
Соперник испанца по полуфиналу определится позднее в матче между итальянцем Фабио Фоньини (третий номер "посева") и литовцем Ричардасом Беранкисом.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.
Соревнования завершатся 24 сентября.