Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: в прошлом сезоне у ФК "Спартак" было больше травм, но никто этого не видел

Спорт
22 сентября, 19:16 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 22, сентября. /ТАСС

Главный тренер "Спартака" не считает физиотерапевта команды Дк Урбано виноватым в ситуации с травмами игроков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" на протяжении прошлого сезона получали травмы чаще, чем в нынешнем году. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Мы сделали таблицу и она показала, что в прошедшем сезоне в общей сложности 10 игроков не играли 168 дней, в этом году 12 игроков пропустили 142 дня. Это таблица сравнения травм на момент десятого тура, мы знаем, у кого есть риск, стараемся предотвратить эти моменты, - сказал Каррера. - На тренировке порой можно избежать травм, но в игре этого предусмотреть невозможно. В нашей физической подготовке ничего не поменялось, мы делаем все, что и в прошлом сезоне; может быть, кто-то не обращал внимания на эти травмы, но они также были".

Смотрите также

Каррера попросил болельщиков ФК "Спартак" вести себя правомерно

Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"

"Денис Глушаков, Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш не сыграют с "Анжи". У Роши ушиб икроножной мышцы, мы посмотрим, как будет проходить лечение, будем стараться вылечить его к "Ливерпулю". Зе Луиш и Глушаков будут отсутствовать еще неделю. Большое количество травм - ситуация, которую сложно предвидеть", отметил Каррера.

"Если кто-то хочет обсуждать физиотерапевта и к нему есть недоверие, я не могу ничего поделать. Могу сказать, что он не виноват. В прошлом году Де Урбано тут не работал, а травмы были. Я знаю, что делают мои помощники, постороннее мнение не повлияет на нашу работу", - сказал тренер.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с английским "Ливерпулем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама