Каррера: в прошлом сезоне у ФК "Спартак" было больше травм, но никто этого не видел

ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" на протяжении прошлого сезона получали травмы чаще, чем в нынешнем году. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Мы сделали таблицу и она показала, что в прошедшем сезоне в общей сложности 10 игроков не играли 168 дней, в этом году 12 игроков пропустили 142 дня. Это таблица сравнения травм на момент десятого тура, мы знаем, у кого есть риск, стараемся предотвратить эти моменты, - сказал Каррера. - На тренировке порой можно избежать травм, но в игре этого предусмотреть невозможно. В нашей физической подготовке ничего не поменялось, мы делаем все, что и в прошлом сезоне; может быть, кто-то не обращал внимания на эти травмы, но они также были".

"Денис Глушаков, Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш не сыграют с "Анжи". У Роши ушиб икроножной мышцы, мы посмотрим, как будет проходить лечение, будем стараться вылечить его к "Ливерпулю". Зе Луиш и Глушаков будут отсутствовать еще неделю. Большое количество травм - ситуация, которую сложно предвидеть", отметил Каррера.

"Если кто-то хочет обсуждать физиотерапевта и к нему есть недоверие, я не могу ничего поделать. Могу сказать, что он не виноват. В прошлом году Де Урбано тут не работал, а травмы были. Я знаю, что делают мои помощники, постороннее мнение не повлияет на нашу работу", - сказал тренер.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с английским "Ливерпулем".