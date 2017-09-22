Каррера попросил болельщиков ФК "Спартак" вести себя правомерно

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам команды с просьбой не повторять противоправных действий, имевших место на матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов со словенским "Марибором". Об этом итальянский специалист заявил на пресс-конференции.
Встреча между "Марибором" и "Спартаком" состоялась 13 сентября в Словении и завершилась со счетом 1:1. Во время первого тайма болельщики, располагавшиеся на спартаковском секторе, зажгли несколько файеров, а также запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в главного арбитра встречи Дениза Айтекина. Российский клуб был наказан штрафом в размере €60 тыс. и закрытием гостевого сектора на выездном матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей", который состоится 1 ноября.
"От лица команды я хочу сказать нашим болельщикам, что нам нужна их поддержка. Я прошу не повторять подобные действия. Я надеюсь, что они серьезно воспримут тот факт, что существует возможность в дальнейшем просто не попасть на стадион", - сказал Каррера.
26 сентября "Спартак" в Москве проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов, его соперником будет английский "Ливерпуль".