Чемпионат мира по футболу среди посольств открыт в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неофициальный чемпионат мира по футболу среди команд посольств открыт в субботу в Москве. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия принял участие посол Молдовы Андрей Негуца. Матчи проходят на поле спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова. Организаторами турнира являются Министерство иностранных дел (МИД) России, Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, а также группа компаний "Футбол Маркет".

Участие в соревновании принимают команды посольств Колумбии, Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании, Таджикистана, а также сборная МИД РФ и команда телекомпании "Мир".

В первый день турнира команды, разделенные на четыре группы, проведут матчи группового этапа. По их итогам по две команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, игры которого пройдут в воскресенье. После финальной игры состоится церемония награждения и гала-матч.