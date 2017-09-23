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Гаврилова и Касаткина проиграли в финале турнира WTA в Токио в парном разряде

Спорт
23 сентября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Они уступили словенке Клепач и испанке Мартинес-Санчес в двух сетах со счетом 2:6, 3:6

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Австралийка Дарья Гаврилова и россиянка Дарья Касаткина проиграли словенке Андрее Клепач и испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес в финальном матче парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Клепач и Мартинес-Санчес. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Эта победа стала первой совместной для Клепач и Мартинес-Санчес. На счету словенки пять титулов в парном разряде, для испанки эта победа стала 17-й.

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.

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