Горячая линия для поддержки болельщиков откроется на время матчей английских клубов в РФ

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Горячая линия информационной поддержки болельщиков будет работать во время матчей Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба Европейской юридической службы.
Матчи второго тура группового этапа турнира пройдут в Москве. "Спартак" сыграет с "Ливерпулем" 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена". ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" 27 сентября на "ВЭБ-Арене".
"Принимая во внимание характер взаимоотношений между этим квартетом клубов, Российская футбольная премьер-лига прилагает максимум усилий для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей. В связи с чем РФПЛ обратилась к своему правовому партнеру - Европейской юридической службе - с просьбой включить с 25 по 28 сентября Fans Hotline (горячая линия для болельщиков - прим. ТАСС) 8-800-775-76-88 в рамках работы мультиязычного центра поддержки болельщиков", - говорится в релизе.
Мультиязычный центр поддержки болельщиков создан при участии РФПЛ и Российского футбольного союза (РФС) и оказывает круглосуточные и безвозмездные информационные и правовые консультации. Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года поддержка оказывалась на русском, английском, немецком, французском, испанском и португальском языках.