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Горячая линия для поддержки болельщиков откроется на время матчей английских клубов в РФ

Спорт
23 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

На следующей неделе в Москве пройдут матчи "Спартак" - "Ливерпуль" и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

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Материал из 1 страницы
Болельщики "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Манчестер Юнайтед"

© EPA/ANDER WIKLUND

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Горячая линия информационной поддержки болельщиков будет работать во время матчей Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба Европейской юридической службы.

Матчи второго тура группового этапа турнира пройдут в Москве. "Спартак" сыграет с "Ливерпулем" 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена". ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" 27 сентября на "ВЭБ-Арене".

"Принимая во внимание характер взаимоотношений между этим квартетом клубов, Российская футбольная премьер-лига прилагает максимум усилий для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей. В связи с чем РФПЛ обратилась к своему правовому партнеру - Европейской юридической службе - с просьбой включить с 25 по 28 сентября Fans Hotline (горячая линия для болельщиков - прим. ТАСС) 8-800-775-76-88 в рамках работы мультиязычного центра поддержки болельщиков", - говорится в релизе.

Мультиязычный центр поддержки болельщиков создан при участии РФПЛ и Российского футбольного союза (РФС) и оказывает круглосуточные и безвозмездные информационные и правовые консультации. Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года поддержка оказывалась на русском, английском, немецком, французском, испанском и португальском языках.

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