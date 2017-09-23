Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате Испании

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Атлетико" победил "Севилью" со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
Голы забили Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69). Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", на котором пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
"Севилья" является соперником российского "Спартака" по группе E в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице "Атлетико" поднялся на второе место с 14 очками, "Севилья" опустилась на третье место (13). В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с "Леганесом", клуб из Севильи проведет домашний матч против "Малаги". Обе встречи пройдут 30 сентября.