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Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате Испании

Спорт
23 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ZIPI

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Атлетико" победил "Севилью" со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69). Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", на котором пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

"Севилья" является соперником российского "Спартака" по группе E в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице "Атлетико" поднялся на второе место с 14 очками, "Севилья" опустилась на третье место (13). В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с "Леганесом", клуб из Севильи проведет домашний матч против "Малаги". Обе встречи пройдут 30 сентября.

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