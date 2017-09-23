"Евпатория" выиграла у "ТСК-Таврии" в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" на выезде выиграл у "ТСК-Таврии" из Симферополя со счетом 4:2 в матче шестого тура чемпионата Крыма по футболу.

В составе гостей мячи забивали Дмитрий Маскаев (13-я минута), Максим Давидчук (44), Николай Хомич (45) и Вадим Автаев (90+2). У хозяев отличился Андрей Зборовский (3, 18).

В еще одном матче дня керченский "Океан" на своем поле выиграл у "Кафы" из Феодосии со счетом 3:1. В составе хозяев поля забивали Артем Щербак (40), Борис Гогичаишвили (62) и Антон Винников (71), у "Кафы" Сергей Авраменко (44).

В воскресенье состоятся заключительные матчи 6-го тура. Ялтинский "Рубин" примет бахчисарайский "Кызылташ", а "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района - футбольный клуб "Севастополь".

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".