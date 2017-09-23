Ебавы и Мидделкоп вышли в финал парного теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп обыграли американца Николаса Монро и австралийца Джона-Патрика Смита в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Ебавы и Мидделкопа. Матч продолжался 49 минут.
В финале турнира Ебавы и Мидделкоп сыграют с чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.