Ебавы и Мидделкоп вышли в финал парного теннисного турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп обыграли американца Николаса Монро и австралийца Джона-Патрика Смита в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Ебавы и Мидделкопа. Матч продолжался 49 минут.

В финале турнира Ебавы и Мидделкоп сыграют с чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.