Рижский ХК "Динамо" расторг контракты с тренерами Лавиньшем и Ниживией

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" принял решение расторгнуть контракты с помощниками главного тренера Родриго Лавиньшем и Александром Ниживием. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В субботу состоялось заседание совета директоров клуба. На нем был заслушан доклад главного тренера "Динамо" Сандиса Озолиньша. Также было принято решение назначить на пост его помощника Гиртса Анкипанса.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ "Динамо" занимает последнее, 13-е место, набрав в 14 матчах пять очков.